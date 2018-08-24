Орбан: Єдина помилка в матчі проти Зорі – не забили

Капітан німецького РБ Лейпциг Віллі Орбан прокоментував результат першого поєдинку з луганською Зорею (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Ми билися впродовж 90 хвилин і створили багато хороших моментів. Єдина річ, яку ми зробили неправильно – не забили.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Тепер усе в наших руках у матчі-відповіді. Ми хочемо добитися місця на груповій стадії", – наводить слова Орбана офіційний твіттер РБ Лейпциг.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.