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Орбан: Єдина помилка в матчі проти Зорі – не забили

07:30 3 Читать на русском
Орбан: Єдина помилка в матчі проти Зорі – не забили
Віллі Орбан / фото із соцмереж

Капітан німецького РБ Лейпциг Віллі Орбан прокоментував результат першого поєдинку з луганською Зорею (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Ми билися впродовж 90 хвилин і створили багато хороших моментів. Єдина річ, яку ми зробили неправильно – не забили.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Тепер усе в наших руках у матчі-відповіді. Ми хочемо добитися місця на груповій стадії", – наводить слова Орбана офіційний твіттер РБ Лейпциг.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи РБ Лейпциг – Зоря відбудеться 30 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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Теги
РБ Лейпциг РБ Лейпциг Зоря - РБ Лейпциг Віллі Орбан Віллі Орбан Зоря Зоря Ліга Європи
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