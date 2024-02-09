До Салерно приїхав колишній герой. Два роки тому Давіде Нікола очолив "морських конників" і врятував їх від вильоту із Серії А. Рік тому звільнили вже самого рятівника. Тепер його з аналогічною місією покликав Емполі. Почав він перспективно – перемога над Монцої, а також нічиї з Ювентусом в Дженоа.

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Салернітана поки вірить в Філіппо Індзагі, для якого перезібрала команду під час січневого трансферного вікна. Новачків відразу кидають у бій – п'ятеро з'явилися в основі, ще один потім вийшов на заміну.

Команди подарували класичне протистояння аутсайдерів, де було більше емоцій, ніж змістовного футболу. За перші 35 хвилин матчу ми не побачили жодного удару в площину воріт, зате відбувся гол. Алессандро Дзанолі шокував Гільєрмо Очоа. Мексиканець вже готувався забрати м'яч до рук, але новачок Салернітани підсік його в сітку власних воріт.

У своїх атакувальних спробах господарі покладалися на Антоніо Кандреву. Ветеран зробив результат вже у другому таймі. Ветеран виконав свій фірмовий навіс, який у гол перетворив Шон Вайссман. Центрбеки зовсім забули про форварда Салернітани. Втім, Емполі зумів відповісти голом свого новачка. Мбайє Ньянг взяв на себе сміливість виконати пенальті й легко переграв Очоа. Ще через кілька хвилин екс-форвард Мілана виконав перехоплення і вивів на удар Канчельєрі. Маттео поставив крапку – 3:1.

Емполі завдяки цій перемозі піднявся з передостаннього місця відразу на 15, тепер маючи у своєму активі 21 очко. Салернітана залишається на дні турнірної таблиці Серії А. Віктор Коваленко у цьому матчі відіграв близько 15 хвилин, але не зумів запам'ятатися активними діями.