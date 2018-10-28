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Опубліковано рейтинг найвисокооплачуваніших гравців МЛС – Ібрагімовіч навіть не у топ-20

24 жовтня 19:17 2823 Читать на русском
Опубліковано рейтинг найвисокооплачуваніших гравців МЛС – Ібрагімовіч навіть не у топ-20
Вейн Руні та Златан Ібрагімовіч в Англії заробляли більше / Фото Reuters

Стало відомо, хто з гравців МЛС отримує найбільшу зарплатню – рейтинг дивує.

Найвисокооплачуванішим гравцем найпрестижнішої північноамериканської ліги є італійський форвард Торонто Себастьян Джовінко (7,1 млн доларів), повідомляє видання Agence France-Presse.

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Варто відзначити, що одна з головних зірок МЛС – нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович посідає у цьому списку лише 28-ме місце. Ще один англійський форвард Вейн Руні перебуває на 9-му місці.

Топ-10 найвисокооплачуваніших гравців MLS:

01. Себастьян Джовінко (Торонто) – 7.1 млн доларів
02. Майкл Бредлі (Торонто) – 6.5 млн доларів
03. Карлос Вела (Лос-Анджелес) – 6.3 млн доларів
04. Бастіан Швайнштайгер (Чикаго) – 6.1 млн доларів
05. Джованні Дос Сантос (Лос-Анджелес Гелаксі) – 6 млн доларів
06. Давід Вілья (Нью-Йорк Сіті) – 5.6 млн доларів
07. Джозі Алтідор (Торонто) – 5 млн доларів
08. Ігнасіо П'ятті (Монреаль Імпакт) – 4.7 млн доларів
09. Вейн Руні (Д С Юнайтед) – 2.8 млн доларів
10. Тім Ховард (Колорадо Репідз) – 2.5 млн доларів.

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