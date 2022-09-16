Поединки национальной сборной Украины в Лиге наций будут транслироваться на телеканале ICTV, сообщает ТаТоТаке.

Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам Лиги наций – Петракова ждут серьезные трудности

Канал уже получил разрешение прервать трансляцию телемарафона "Единые новости" ради этих матчей. Ранее игры "сине-желтых" планировали показывать на канале "Рада", но не смогли найти контрагента для подписания контракта. Остальные матчи турнира будут транслироваться на MEGOGO.

Кроме того, вещатель планирует привлечь к работе на поединках сборной Украины легендарного комментатора. Источники Футбол 24 подтверждают, что у ICTV есть принципиальная договоренность с Денисом Босянком, который ныне служит в рядах ВСУ.

Напомним, сборная Украины в Лиге наций дважды сыграет против сборной Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).

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