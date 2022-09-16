"Сине-желтые" начинают собираться в Варшаве, где стартует подготовка к поединкам Лиги наций против Шотландии и Армении.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым уже приехал поездом из Киева в Варшаву. Вместе с тренерами в столицу Польши прибыли медики, администраторы сборной и два голкипера – Евгений Волынец и Дмитрий Ризнык, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сегодня около обеда в расположение сборной прибудут футболисты Шахтера, Динамо и СК Днепр-1, сыгравшие свои еврокубковые матчи. Также сегодня, 16 сентября, прилетит и представитель Аль-Айна Андрей Ярмоленко.

Первая тренировка во время сбора запланирована на сегодняшний день – занятие состоится на поле стадиона Полония. Футболисты будут работать в двух группах, ведь вчера представители Динамо и СК Днепр-1 сыграли свои матчи в еврокубках.

В Варшаве "сине-желтые" будут тренироваться еще два дня – 17-го и 18 сентября. Утром 19 числа украинская делегация отправится самолетом в Глазго. Там к составу сборной Украины присоединятся остальные вызванные легионеры. Соответственно, только за двое суток до матча с Шотландией украинцы смогут провести первую тренировку в полном составе.

В этих матчах Петраков не сможет рассчитывать на травмированных Александра Зинченко, Николая Шапаренко и Георгия Бущана.

Напомним, "сине-желтые" в трех матчах набрали 7 очков и возглавляют турнирную таблицу группы B1. Лига наций завершится для Украины тремя матчами – на выезде против Шотландии и Армении (21 и 24 сентября), а также номинально домашняя игра с Шотландией в Польше (27 числа).

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