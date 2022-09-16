Поєдинки національної збірної України у Лізі націй транслюватимуться на телеканалі ICTV, повідомляє ТаТоТаке.

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Канал вже отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону "Єдині новини" заради цих матчів. Раніше ігри "синьо-жовтих" планували показувати на каналі "Рада", але не змогли знайти контрагента для підписання контракту. Інші матчі турніру транслюватимуться на MEGOGO.

Окрім того, мовник планує залучили до роботи на поєдинках збірної України легендарного коментатора. Джерела Футбол 24 підтверджують, що у ICTV є принципова домовленість із Денисом Босянком, який нині служить у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, збірна України у Лізі націй двічі зіграє проти збірної Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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