Определился победитель Чемпионшипа 2021/22: побоище со счетом 7:0 и безудержный бомбардир-рекордсмен
Фулхэм завоевал золотые медали Чемпионшипа сезона 2021/22. Поспособствовал разгром Лутона.
В 43-м туре "коттеджеры" обеспечили себе место в АПЛ в следующем сезоне. Еще двумя турами позже им удалось оформить досрочное чемпионство во второй по престижности лиге Англии.
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Фулхэм встречался с Лутоном дома и не оставил сопернику никаких шансов. Хозяева устроили разгром со счетом 7:0, а Александр Митрович оформил дубль. Всего в активе серба 43 гола в 43 матчах и уверенное лидерство в гонке бомбардиров. Более того, Митрович побил 29-летний рекорд Гая Уиттингема по результативности в Чемпионшипе.
Заметим, за вторую строчку, дающую прямой выход в АПЛ, борются Борнмут, Ноттингем и Хаддерсфилд. В низший дивизион вылетели Дерби, Питерборо, Барнсли.
В последнем туре Чемпионшипа Фулхэм встретится с Шеффилд Юнайтед 7 мая.