В 43-м туре "коттеджеры" обеспечили себе место в АПЛ в следующем сезоне. Еще двумя турами позже им удалось оформить досрочное чемпионство во второй по престижности лиге Англии.

Руни не спас: Дерби Каунти досрочно вылетел из Чемпионшипа

Фулхэм встречался с Лутоном дома и не оставил сопернику никаких шансов. Хозяева устроили разгром со счетом 7:0, а Александр Митрович оформил дубль. Всего в активе серба 43 гола в 43 матчах и уверенное лидерство в гонке бомбардиров. Более того, Митрович побил 29-летний рекорд Гая Уиттингема по результативности в Чемпионшипе.

Заметим, за вторую строчку, дающую прямой выход в АПЛ, борются Борнмут, Ноттингем и Хаддерсфилд. В низший дивизион вылетели Дерби, Питерборо, Барнсли.