У 43-му турі "котеджери" забезпечили собі місце в АПЛ наступного сезону. Ще двома турами пізніше їм вдалось оформити дострокове чемпіонство у другій за престижністю лізі Англії.

Руні не врятував: Дербі Каунті достроково вилетів із Чемпіоншипу

Фулхем зустрічався з Лутоном вдома і не залишив супернику жодних шансів. Господарі влаштували розгром із рахунком 7:0, а Алєксандар Мітровіч оформив дубль. Загалом в активі серба 43 голи у 43 матчах і впевнене лідерство у гонці бомбардирів. Ба більше, Мітровіч побив 29-річний рекорд Гая Віттінгема за результативністю у Чемпіоншипі.

Зауважимо, за другу сходинку, яка дарує прямий вихід в АПЛ, борються Борнмут, Ноттінгем і Хаддерсфілд. У нижчий дивізіон вилетіли Дербі, Пітерборо, Барнслі.

В останньому турі Чемпіоншипу Фулхем зустрінеться із Шеффілд Юнайтед, матч відбудеться 7 травня.