Будущее нападающего ПСЖ Лионеля Месси до сих пор пребывает в тумане.

Вероятность трансфера Месси в Барселону остается 80%, однако саудовский Аль-Хиляль продолжает давить на Лео, ища варианты переубедить аргентинца, информирует журналист Жерар Ромеро.

Месси получил официальное предложение от Аль-Хиляля

Одним из аргументов Аль-Хиляля является то, что они попытаются подписать старых знакомых Месси по Барселоне – Жорди Альбу, Серхио Бускетса и Луиса Суареса.

Напомним, что Месси является послом Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил аргентинца на две недели. После этого решения в СМИ появилась информация о том, что Лео окончательно отказался от возможности продолжить выступления за парижан. Также Лео немало связывают с возможным возвращением в Барселону.

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