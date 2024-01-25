Кубок Азии, группа F, 3-й тур

Киргизстан – Оман – 1:1

Голы: Коджо, 80 – Аль-Гассани, 8

Саудовская Аравия – Тайланд – 0:0

Саудовская Аравия и Тайланд досрочно вышли в плей-офф и не стали напрягаться в матче между собой. В итоге команды разыграли между собой негласный договорняк а-ля ФРГ и Австрия на ЧМ-1982. В параллельной встрече Киргизстан утащил за собой на дно сборную Омана, лишив её шансов пробиться в плей-офф через третье место.

Южная Корея упустила победу на 90+15 и избежала Японии в 1/8 Кубка Азии – шедевр звезды ПСЖ на фоне конспирологии

Оман и Киргизстан могли выйти из группы, если бы кто-то из них победил. Но они расписали ничью, которая выбросила обоих за борт турнира.

В 1/8 финала Кубка Азии вышли Таджикистан, ОАЭ, Ирак, Австралия, Южная Корея, Иран, Сирия, Бахрейн, Япония, Катар, Узбекистан, Саудовская Аравия, Тайланд, Иордания, Палестина и Индонезия.

"Выключите приемники!" Австрия боится повторить с Украиной большой позор – как Das Team написала черную страницу истории