Сборная Украины 21 июня не имеет права "согласиться на договорняк" с австрийцами. Соперник на этом уже погорел.

В последнем туре группового этапа Евро-2020 Украина встречается с Австрией. Обе команды устроит ничья – тогда "сине-желтые" выйдут в плей-офф со второго места, а Das Team хватит 4 очка, чтобы пройти с третьего.

В Австрии боятся, что команды откровенно разыграют удобный сценарий. Дело в том, что их сборная пережила подобный опыт и до сих пор вспоминает его с позором. Речь о "Nichtangriffspakt von Gijon" (Хихонский пакт о ненападении). Так описывают матч между Австрией и Западной Германией на чемпионате мира-1982.

Немцы начали турнир с сенсационного поражения от Алжира, поплатившись за самоуверенность, и до последнего тура подходили с реальными шансами вылететь. Австрия обыграла африканцев и Чили и спокойно возглавляла группу. А Алжир, который стал открытием того турнира, был одной ногой в следующем раунде после победы над Чили.

Алжирцев не устраивал только один сценарий: победа Германии со счетом 1:0 и 2:0. Они раньше сыграли свой матч и просто наблюдали за тем, как решается их судьба. Если бы Австрия не проиграла – немцы вылетали бы из турнира. Если бы Австрия проиграла разгромно – вылетала бы она.

Австрия и Западная Германия нагло выбросили Алжир с турнира, оформив удобный для обоих счет. Хорст Хрубеш на 10-й минуте вывел ФРГ вперед, после чего команды прекратили играть. Нет, формально они были на поле в Хихоне, но игрой это действо назвать было трудно.

Футболисты не проявляли даже минимальной агрессии. Одна команда перепасовывалася на своей половине, а другая – не мешала. Затем они менялись ролями. И так весь матч. Никто и не пытался забить. Точность пасов обеих команд перевалила за 90%, за весь второй тайм "соперники" нанесли 3 удара (ни одного в створ). Шутят, что немцы тогда установили мировой рекорд по передачам назад.

Это выглядело позорно. Алжирские болельщики на трибунах свистели, испанская публика выкрикивала "убирайтесь", австрийцы с немцами также не могли закрыть глаза. Австрийский комментатор Роберт Зигер призвал аудиторию выключить свои приемники и промолчал концовку матча. Немецкий комментатор Эберхард Штаньек в эфире сказал, что это позор, который не имеет ничего общего с футболом. "Можно говорить что угодно, но не каждая цель оправдывает средства", – подытожил Штанек.

Именно так и оправдывались футболисты. "Мы прошли в следующий раунд. А на немцев мне все равно", – сказал Ганс Кранкль. "Мы вышли из группы. Это все, что имеет значение", – слова Лотара Маттеуса. И только наставник австрийцев Георг Шмидт признал: "Это было позорное зрелище". Пресса не разделяла прагматизма участников матча. Немецкие издания с первых страниц кричали "позор".

Конечно, документальных подтверждений договорняка нет, а футболисты отрицают этот факт. Но все всё видели. Даже если стороны ни о чем не договаривались и просто молча решили разыграть фарс, это ничего не меняет.

Досталось и немцам, и австрийцам, но больше претензий все же к Das Team. Их не устраивало только разгромное поражение. Откуда такой страх? Фаны сборной ФРГ приехали в отель команды выяснить, что это было, но футболисты на балконе встретили их водяными бомбами из презервативов.

Алжир подавал апелляцию, но ФИФА ответила, что не может запретить командам играть так, как они хотят, а фактов договорного характера матча не было. Представители немецкой и австрийской федераций ответили резкими заявлениями. Слова главы австрийской делегации Ганса Чака вообще пахли расизмом: "Какой-то шейх вышел из оазиса, ему раз в 300 лет дали понюхать атмосферу чемпионата мира, и он уже думает, что может раскрывать рот".

В общем, никаких наказаний. Единственное, что изменилось – с тех пор матчи последнего тура в группах играют одновременно. Однако две сборные вляпались в историю. Сейчас уже не все помнят, что ФРГ на том турнире дошла до финала, что чемпионом стала Италия. А вот "хихонский позор" до сих пор остается главным впечатлением испанского Мундиаля.

В Австрии перед матчем с Украиной не хотят думать о повторении истории. "В Бухаресте не будет второго Хихона. Лучше вообще не говорить об этом. Это история, это прошлое", – говорит президент федерации Ларс Виндтнер.

Ничья между Австрией и Украиной по крайней мере не выбросит напрямую кого-то из турнира, как в 1982-м Алжир. Северная Македония потеряла шансы на выход группы. Однако гораздо лучше вообще не давать поводов для разговоров о "Бухарестском пакте о ненападении".

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