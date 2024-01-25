Завершился групповой этап Кубка Азии-2023 в квартете Е. Бахрейн, Иордания и Южная Корея.

Кубок Азии, групповой раунд, 3 тур

Южная Корея – Малайзия – 3:3

Голы: Чон, 21, Ли, 83, Сон, 90+4 (пен) – Халим, 51, Айман, 61 (пен), Моралес, 90+15

Иордания – Бахрейн – 0:1

Гол: Юсуф, 34

Южная Корея неожиданно испытала проблемы с Малайзией. Особенно учитывая, что в первом тайме команда Юргена Клинсманна не выпускала соперника за центр поля. Корейцы открыли счет после углового – Чон Ву Йон замкнул подачу Ли Кан Ина.

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После перерыва Южная Корея пропустила два странных гола. Хван Ин Бом подарил мяч перед собственной штрафной, после чего Халим подкрутил с острого угла в ворота. Через 10 минут Малайзия вообще вышла вперед, реализовав пенальти.

Появились конспирологические подозрения. Казалось, что корейцы сознательно опускают себя на третье место группы, чтобы получить более легкого соперника в 1/8 финала. Дело в том, что победитель квартета Е выходит на Японию, вторая команда – на Саудовскую Аравию, а третье место – на Катар или Ирак.

Южная Корея частично уничтожила подозрения. Ли Кан Ин сравнял счет – игрок ПСЖ шикарным ударом со штрафного положил мяч точно в "девятку".

А в компенсированное время Сон Хын Мин реализовал пенальти и вывел "Воинов Тэгука" вперед. Но на 15-й добавленной минуте корейцы умудрились упустить победу.

Юрген Клинсманн встретил третий пропущенный гол улыбкой. Возможно, он обрадовался, что команда все же избежала ранней встречи с Японией. Южная Корея заняла второе место и почти наверняка сыграет с Саудовской Аравией в 1/8 финала.

А на Японию вышел Бахрейн, выигравший группу благодаря минимальной победе над Иорданией. Иордания, имея 4 балла, тоже пробилась в плей-офф с третьего места.