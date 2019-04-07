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ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ИНГУЛЕЦ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Определились все полуфиналисты Кубка Украины

20:06 121 Читати українською
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Шахтер в серии пенальти победил Динамо и вышел в полуфинал Кубка Украины

Состоялись все поединки 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины.

57’ Жуниор Мораес
69’ Жуниор Мораес
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуниор Мораес
61’ Денис Гармаш
69’ Жуниор Мораес

Борьбу в полуфинале турнира продолжат Заря, Ингулец, СК Днепр-1 и Шахтер. Розыгрыш Кубка Украины покинули Львов, Карпаты, Ворскла и Динамо.

Карпаты сенсационно уступили Ингульцу в серии пенальти и вылетели из Кубка Украины

Отметим, что Заря минимально переиграла Львов, Карпаты уступили Ингульцу из Первой лиги, СК-Днепр-1 переиграл Ворсклу, а Шахтер оказался сильнее Динамо, переиграв киевлян в серии послематчевых пенальти.

Жеребьевка полуфинальных матчей состоится завтра, 8 апреля. Начало церемонии в 14 часов.

Шахтер переиграл Динамо в серии пенальти – драма в 1/4 Кубка Украины с двумя удалениями

Теги
Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Заря Заря Ингулец Ингулец СК Днепр-1 СК Днепр-1
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