Карпаты сенсационно уступили Ингульцу в серии пенальти и вылетели из Кубка Украины

В рамках 1/4 финала Кубка Украины Ингулец оказался сильнее львовских Карпат. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Первый тайм команды провели очень осторожно, ища слабые места в защите соперника. Моментов было очень мало, а потому первая половина игры завершилась без забитых голов. Но с началом второго тайма Ингулец активизировался и достаточно быстро забил. После фланговой передачи Щедрый получил мяч на линии штрафной и в касание пробил в дальний угол ворот.

Заря минимально победила Львов и вышла в полуфинал Кубка Украины

Казалось, что после пропущенного гола Карпаты должны больше атаковать, однако вместо этого Ингулец контролировал игру и не давал "львам" создать что-то у своих ворот. Получалось только со стандартов, но Сытников забирал мяч в руки после навесов Шведа со штрафных. Петровцы еще и могли удвоить преимущество, но Мишуренко с убойной позиции ударом головой не попал в ворота.

В последнюю десятиминутку Карпаты организовали штурм ворот соперника и таки смогли сравнять счет. Швед получил мяч на подступах к штрафной, технично обыграл сразу трех игроков и точно пробил в угол ворот. В дополнительное время Ингулец получил численное преимущество, поскольку Толочко получил две подряд желтые. Однако усталость дала о себе знать и команды довели матч до серии пенальти, где историческую победу одержал Ингулец.