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ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Визначились усі півфіналісти Кубка України

20:06 875 Читать на русском
Визначились усі півфіналісти Кубка України
Шахтар у серії пенальті переміг Динамо та вийшов до півфіналу Кубка України

Відбулися усі поєдинки 1/4 фіналу розіграшу Кубка України.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

Боротьбу у півфіналі турніру продовжать Зоря, Інгулець, СК Дніпро-1 та Шахтар. Розіграш Кубка України покинули Львів, Карпати, Ворскла та Динамо.

Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та вилетіли з Кубка України

Зазначимо, що Зоря мінімально переграла Львів, Карпати поступились першоліговому Інгульцю, СК-Дніпро-1 переграв Ворсклу, а Шахтар виявився сильнішим за Динамо, перегравши киян у серії післяматчевих пенальті.

Жеребкування півфінальних матчів відбудеться завтра, 8 квітня. Початок церемонії о 14 годині.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями

Теги
Головне Кубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Зоря Зоря Інгулець Інгулець СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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