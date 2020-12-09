"Все думают, что они совершенно разные, но на самом деле разница между ними заключается лишь в том, какой футбол они ставят. Как тренеры, и с точки зрения того, как они живут футболом, они похожи.

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Оба маниакально одержимы победами. И Хосеп, и Жозе. Недавно к ним также присоединился Юрген Клопп. Они трое ознаменовали целую эпоху", – сказал Фабрегас в комментарии изданию Tuttosport.

Напомним, Фабрегас в сезоне-2011/12 выступал под руководством Гвардиолы в Барселоне. С июля 2014-го по декабрь 2015-го, играя за Челси, он работал с Моуринью.

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