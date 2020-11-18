"Общался ли я с Гвардиолой в течение последних восьми лет? Нет, абсолютно. Не знаю, взаимно ли наше разочарование друг в друге. Пеп был моим кумиром с детства. Наверное, начиная с четырех лет я получил наибольший объем знаний именно от него.

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Моуринью вдохновил меня больше всех, когда я покинул Барселону. Он сказал, что у нас были определенные моменты, когда он был в Челси, а я в Арсенале, а потом когда он тренировал Реал, а я играл за Барсу, но для него все это уже позади. Мы перевернули эту страницу. Он рассказал о своем проекте. Мне нужно было перейти в команду, в которой, как я считал, я бы показал свой лучший футбол.

Переход в Челси – мое решение, и оно не зависело от того, что говорили другие. Я взял за приоритет профессиональный аспект. Я до сих пор пишу Жозе и считаю его своим другом. Он очень помог мне в трудный период моей карьеры. С ним я провел, возможно, один из лучших сезонов", – цитирует Фабрегаса Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

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