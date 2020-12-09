"Усі думають, що вони зовсім різні, але насправді різниця між ними полягає лише в тому, який футбол вони ставлять. Як тренери, та й з точки зору того, як вони живуть футболом, вони схожі.

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Обидва маніакально одержимі перемогами. І Хосеп, і Жозе. Нещодавно до них також приєднався Юрген Клопп. Вони троє ознаменували цілу епоху", – сказав Фабрегас у коментарі виданню Tuttosport.

Нагадаємо, Фабрегас в сезоні-2011/12 виступав під керівництвом Гвардіоли у Барселоні. З липня 2014-го по грудень 2015-го, граючи за Челсі, він працював з Моурінью.

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