"Гризманн замечательный. Он очень, очень хороший игрок, и он великолепен в составе сборной Франции. Но все совсем не так в Барселоне. У него настоящая проблема. Он переходил в Барселону с мечтой играть вместе с Лионелем Месси, но, к сожалению, между ними нет связи на поле.

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Гризманн не может найти свою позицию; он больше не может играть в футбол в Барселоне. Это кризис уверенности. В какой-то момент лучше отрезать кисть, чем всю руку. Он должен без колебаний уйти, если не может найти свое место. Прошло не два, а восемнадцать месяцев. Ситуация действительно критическая", – сказала Лизаразю в интервью изданию Telefoot.

Напомним, Гризманн перешел в лагерь "блаугранас" в июле 2019 года из мадридского Атлетико за 120 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за каталонцев 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Два крайних поединка – против Реала и Ференцвароша – нападающий провел на скамейке запасных.

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