У житті легенди чемпіонату Італії Мауро Беллуджі трапилась біда, але він не опускає руки.

Лікарі були змушені ампутувати обидві ноги Мауро Беллуджі через ускладнення від коронавірусу, повідомляє Altropensiero.

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"Вони навіть відібрали у мене ногу, якою я забивав менхенгладбахській Борусії. Могли б, принаймні, приробити мені протези, щоб я був таким же швидким, як Оскар Пісторіус (параолімпійський спринтер – прим.)", – прокоментував свій стан 70-річний екс-футболіст.

Беллуджі з Інтером вигравав Скудетто у сезоні-1970/71, а у складі Болоньї ставав володарем трофею Кубка Італії (1973/74).

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