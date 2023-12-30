"Была сложная ситуация, но не хочется вспоминать. Сейчас я немного общаюсь с Осиеком, но у меня здесь остались друзья, с которыми могу пообщаться и спросить, как у клуба дела.

Чеберко пообещал научить президента Коламбус Крю украинскому: "У него бабушка и дедушка из Днепропетровской области"

Но есть люди, с которыми не хочу общаться больше, потому что они наврали много обо мне. Если они считают, что сделали все корректно, так и будет. Возможно, еще не пора, чтобы я рассказал. Ибо то, как они предоставили информацию. Это не было так на самом деле", – цитирует Чеберко Трибуна.

Напомним, Евгений перешел в Коламбус Крю в июле 2023-го из хорватского Осиека за 1 млн евро и сразу же завоевал с командой чемпионство. Он стал лишь вторым украинцем в истории, выигравшим Кубок МЛС – в 2004 году трофей выигрывал Дмитрий Коваленко в составе ДС Юнайтед.

Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС – он стал лишь вторым украинцем, которому покорился этот турнир