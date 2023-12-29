"Когда я приходил в Коламбус Крю, то мне показалось, что это тренер больше выбрал меня, чем президент Тим Безбатченко. Хотя именно он выстраивает все процессы в клубе, находит людей, которые соответствуют критериям развития.

Украинский голкипер признан лучшим вратарем в чемпионате Польши

У Безбатченко есть украинские корни, мы говорили с ним об этом, когда он мне звонил. У него бабушка и дедушка, если не ошибаюсь, из Днепропетровской области. Но он родился там, в Штатах. Он не знает украинский язык, но говорил мне, что я должен его научить. Я ему тоже сказал, что у меня английский окей, но когда приехал в Америку, понял, что еще нужно многому учиться. Поэтому договорились, что он меня будет учить английскому языку, а я его буду учить украинскому.

Там общение между игроками и президентом гораздо легче проходит. Там все на одном уровне. И ты можешь с ним пошутить, как ты шутишь с игроками. Не так, как в Украине, где президент может не приезжать, и ты его никогда не видел. У тебя нет его номера. Тебе надо связаться сначала с одним директором, потом со вторым, и, возможно, после этого тебе кто-то позвонит. А, возможно, и нет. А там все намного проще, потому что ты каждый день его видишь на тренировках, можешь с ним общаться. Если у тебя есть вопросы, он будет отвечать.

В Хорватии тоже президенты не приезжают на каждую игру, президент не будет общаться с игроками – есть менеджер, директор или другие люди, которые могут передать информацию. В Америке все более доступно", – сказал Чеберко в комментарии Tribuna.

Напомним, Евгений перешел в Коламбус Крю в июле 2023-го из хорватского Осиека за 1 млн евро и сразу же завоевал с командой чемпионство. Он стал лишь вторым украинцем в истории, который выиграл Кубок МЛС – в 2004 году трофей выигрывал Дмитрий Коваленко в составе ДС Юнайтед.

Чеберко помог Коламбус Крю завоевать Кубок МЛС – он стал лишь вторым украинцем, которому покорился этот турнир