В финальном противостоянии в борьбе за чемпионство в МЛС Лос-Анджелес на выезде уступил Коламбус Крю (1:2). Читайте отчет об игре и смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

МЛС, Финал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Кучо, 33 (п.), Ебоа, 37 – Буянга, 74

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В финале МЛС, который состоялся в ночь на воскресенье, 10 декабря, сошлись Коламбус Крю и Лос-Анджелес. Хозяева со стартовых минут захватили инициативу и в середине тайма заставили соперника ошибиться – арбитр назначил пенальти за игру рукой. Кучо легко развел мяч и голкипера по углам. Уже через 6 минут Коламбус увеличил свое преимущество: защитники Лос-Анджелеса проспали передачу из центра поля в штрафную, Ебоа вышел один на один и сделал серьезную заявку на успех.

После перерыва гости прибавили и смогли отквитать один мяч: Буянга расстреливал кипера с близкого расстояния, тот в падении отбил сферу, но на добивание с острого угла уже не успел. На 83-й минуте на поле появился украинский защитник Евгений Чеберко, заменив автора второго гола, и помог удержать свои ворота на замке.

Как следствие, победа стала для Крю третьей в истории – ранее они становились чемпионами МЛС в 2008 и 2002 годах. Кроме того, Коламбус стал 3-м самым успешным клубом в соревновании после Лос-Анджелес Гэлакси (5 титулов) и ДС Юнайтед (4 титула).

К слову, Чеберко оказался лишь вторым украинцем в истории, который выиграл Кубок МЛС – в 2004 году трофей выигрывал Дмитрий Коваленко в составе ДС Юнайтед.

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