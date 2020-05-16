"Почерк мастера": Кьеллини – о скандальном фоле Серхио Рамоса против Салаха в Лиге чемпионов

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини в восторге от силового приема капитана мадридского Реала Серхио Рамоса, примененного им против вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов 2017/18.

"Он является лучшим защитником на планете. Говорят, что он импульсивный, не соблюдает тактику, 8-10 голов за сезон пропущено из-за его ошибок, но он очень техниччный и мог бы быть форвардом, он полная противоположность мне.

Реал – Атлетико: арбитр финала Лиги чемпионов-2016 признался, что несправедливо засчитал гол Рамоса

Тем не менее, он наделен двумя характеристиками, которых больше никто не имеет. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, да еще и его поступки являются алогичными, в частности, нанесение травм с дьявольской хитростью. Тот выпад против Салаха в финале ЛЧ-2018 был искусным ходом. Он говорил, что не имел умысла, зная, что в 9 случаях из 10-ти такое падение может привести к перелому руки оппонента", – цитирует автобиографию Кьеллини Football Italia.

Напомним, что дерзкий фол Серхио Рамоса еще в первом тайме вывел из игры Мохамеда Салаха. Как следствие, мадридский Реал одержал легкую победу (3:1) над Ливерпулем и оформил свой 13-й кубок ЛЧ.

Реал не міг не перемогти – 5 причин, через які тріумф мадридців в ЛЧ був невідворотним