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"Почерк мастера": Кьеллини – о скандальном фоле Серхио Рамоса против Салаха в Лиге чемпионов

11:58 77 Читати українською
"Почерк мастера": Кьеллини – о скандальном фоле Серхио Рамоса против Салаха в Лиге чемпионов
Тот самый фол Серхио Рамоса / Reuters

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини в восторге от силового приема капитана мадридского Реала Серхио Рамоса, примененного им против вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов 2017/18.

51’ Карим Бензема
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл
 
Садио Мане 55’
51’ Карим Бензема
55’ Садио Мане
64’ Гарет Бейл
83’ Гарет Бейл

"Он является лучшим защитником на планете. Говорят, что он импульсивный, не соблюдает тактику, 8-10 голов за сезон пропущено из-за его ошибок, но он очень техниччный и мог бы быть форвардом, он полная противоположность мне.

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Тем не менее, он наделен двумя характеристиками, которых больше никто не имеет. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, да еще и его поступки являются алогичными, в частности, нанесение травм с дьявольской хитростью. Тот выпад против Салаха в финале ЛЧ-2018 был искусным ходом. Он говорил, что не имел умысла, зная, что в 9 случаях из 10-ти такое падение может привести к перелому руки оппонента", – цитирует автобиографию Кьеллини Football Italia.

Напомним, что дерзкий фол Серхио Рамоса еще в первом тайме вывел из игры Мохамеда Салаха. Как следствие, мадридский Реал одержал легкую победу (3:1) над Ливерпулем и оформил свой 13-й кубок ЛЧ.

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