Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что его команда заслужила победу в матче против Арсенала (2:2) в 30-м туре АПЛ.

"Довольно типичная история для нас в этом сезоне. Игра была абсолютно открытой, соперник воспользовался первыми двумя моментами. Но мы правильно отреагировали. Матч в конце концов получился зрелищным.

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Я не представляю, как мы не вырвали победу в конце. Я сейчас и не рад, и не расстроен, что-то среднее. Я нормально отношусь к ничьей. Арсенал был хорошим, но он мог – и должен – проиграть этот матч. Его это очко больше порадует. Мы не реализовали некоторые моменты и это достаточно типично. Мы пропустили два гола, но до перерыва игра не была завершена. Мы вдруг взяли эту сумасшедшую игру в свои руки.

Мы заслужили по крайней мере одно очко. Если бы Конате в концовке пробил головой, мы бы забили. Возможно, он поскользнулся. У него был шанс", – цитирует наставника "красных" BBC.

Напомним, что Ливерпуль занимает восьмую строчку, имея в своем активе 44 балла. Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 73 очками. Следующий матч подопечные Клоппа проведут против Лидса 17 апреля.

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