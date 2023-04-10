Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що його команда заслужила перемогу в матчі проти Арсенала (2:2) у 30 турі АПЛ.

"Досить типова історія для нас цього сезону. Гра була абсолютно відкритою, суперник скористався першими двома моментами. Але ми правильно відреагували. Матч зрештою вийшов видовищним.

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Я не уявляю, як ми не вирвали перемогу наприкінці. Я зараз і не радий, і не засмучений, щось середнє. Я нормально ставлюся до нічиєї. Арсенал був хорошим, але він міг – і мав – програти цей матч. Його це очко більше потішить. Ми не реалізували деякі моменти і це досить типово. Ми пропустили два голи, але до перерви гру не було завершено. Ми раптом взяли цю божевільну гру до своїх рук.

Ми заслужили принаймні на одне очко. Якби Конате в кінці пробив головою, ми б забили. Можливо, він послизнувся. У нього був шанс", – цитує наставника "червоних" BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль посідає восьму сходинку, маючи у своєму активі 44 бали. Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ з 73 очками. Наступний матч підопічні Клоппа проведуть проти Лідса 17 квітня.

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