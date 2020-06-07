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"Они – будущее украинского футбола": испанский тренер – о потенциальных голкиперах сборной Украины

19:33 88 Читати українською
"Они – будущее украинского футбола": испанский тренер – о потенциальных голкиперах сборной Украины
Руслан Нещерет / Фото из открытых источников

Испанский тренер вратарей сборной Украины Педро Харо поделился мыслями относительно голкиперов Руслана Нещерета (Динамо Киев) и Анатолия Трубина (Шахтер).

"Оба вратаря – будущее украинского футбола. Нещерет и Трубин имеют прекрасные вратарские данные от природы.

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Они должны ежедневной работой совершенствоваться и прогрессировать дальше. Им нужно пройти последовательный путь от успеха в свои клубах до приглашения в национальную команду", – сказал Харо в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, Педро Харо защищал ворота мадридского Реала с 1990 по 19994 годы. Тренерскую работу начал в молодежной сборной Испании, откуда перешел в Реал. С 2010 по 2014 гг. работал в тренерском штабе Хуанде Рамоса в Днепре. С 2016 года – тренер голкиперов в национальной команде Украины.

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Руслан Нещерет Руслан Нещерет Анатолий Трубин Анатолий Трубин Сборная Украины Педро Харо Педро Харо
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