toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Вони – майбутнє українського футболу": іспанський тренер – про потенційних голкіперів збірної України

19:32 50 Читать на русском
"Вони – майбутнє українського футболу": іспанський тренер – про потенційних голкіперів збірної України
Руслан Нещерет / Фото з відкритих джерел

Іспанський тренер воротарів збірної України Педро Харо поділився думками щодо голкіперів Руслана Нещерета (Динамо) та Анатолія Трубіна (Шахтар).

"Обидва воротарі – майбутнє українського футболу. Нещерет і Трубін мають прекрасні воротарські дані від природи.

Тренер збірної України назвав головну проблему Луніна в Реалі

Вони повинні щоденною роботою вдосконалюватися і прогресувати далі. Їм потрібно пройти послідовно шлях від успіху у свої клубах до запрошення в національну команду", – сказав Харо в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Педро Харо захищав ворота мадридського Реала з 1990 по 19994 роки. Тренерську роботу розпочав у молодіжній збірній Іспанії, звідки перейшов у Реал. З 2010 по 2014 рр. працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса у Дніпрі. З 2016-го – тренер голкіперів у національній команді України.

Динамо розтрощило Олександрію в надрезультативному матчі УПЛ з трьома пенальті та вилученням

blog_ava
Дружина Вукоєвіча спровокувала скандал, щоб забрати половину його майна – відверте зізнання екс-динамівця
10:05
2359
Теги
Руслан Нещерет Руслан Нещерет Анатолій Трубін Анатолій Трубін Збірна України Педро Харо Педро Харо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
14
хв
Україна
23:55
Ізраїль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук