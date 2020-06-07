"Вони – майбутнє українського футболу": іспанський тренер – про потенційних голкіперів збірної України

Іспанський тренер воротарів збірної України Педро Харо поділився думками щодо голкіперів Руслана Нещерета (Динамо) та Анатолія Трубіна (Шахтар).

"Обидва воротарі – майбутнє українського футболу. Нещерет і Трубін мають прекрасні воротарські дані від природи.

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Вони повинні щоденною роботою вдосконалюватися і прогресувати далі. Їм потрібно пройти послідовно шлях від успіху у свої клубах до запрошення в національну команду", – сказав Харо в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Педро Харо захищав ворота мадридського Реала з 1990 по 19994 роки. Тренерську роботу розпочав у молодіжній збірній Іспанії, звідки перейшов у Реал. З 2010 по 2014 рр. працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса у Дніпрі. З 2016-го – тренер голкіперів у національній команді України.

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