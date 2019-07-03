Онгла официально покинул Карпаты и перешел в Антверпен

Хавбек Мартин Онгла больше не является футболистом львовских Карпат.

Испанская Гранада воспользовалась опцией досрочного расторжения арендного соглашения с Карпатами по Мартину Онгле, поэтому камерунец покинул "львов", сообщает официальный сайт клуба.

Федецкий покинул Карпаты, – СМИ

Напомним, ранее "Футбол 24" сообщал, что "зелено-белые" получат от испанского клуба 300 тысяч евро за досрочное прекращение арендного контракта Онглы.

В то же время бельгийский Антверпен Егора Назарины на своем официальном сайте объявил о полноценном подписании камерунского полузащитника.

К слову, во второй части прошлого сезона Мартин Онгла сыграл за Карпаты 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста.