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Онгла офіційно покинув Карпати та перейшов у Антверпен

3 липня 16:08 992 Читать на русском
Онгла офіційно покинув Карпати та перейшов у Антверпен
Мартін Онгла / Карпати

Хавбек Мартін Онгла більше не є футболістом львівських Карпат.

Іспанська Гранада скористалась опцією дострокового розірвання орендної угоди з Карпатами щодо Мартіна Онгли, тому камерунець покинув "левів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, раніше "Футбол 24" повідомляв, що "зелено-білі" отримають від іспанського клубу 300 тисяч євро за дострокове припинення орендного контракту Онгли.

В той же час бельгійський Антверпен Єгора Назарини на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання камерунського півзахисника.

До слова, у другій частині минулого сезону Мартін Онгла зіграв за Карпати 15 матчів в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 2 асисти.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Мартін Онгла Мартін Онгла Антверпен Антверпен Гранада Гранада
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