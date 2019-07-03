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Федецкий покинул Карпаты, – СМИ

09:42 174 Читати українською
Федецкий покинул Карпаты, – СМИ
Артем Федецкий / Карпаты

Артем Федецкий, вероятно, не будет выступать за Карпаты в следующем сезоне.

У Федецкого истек срок действия контракта со львовским клубом, поэтому он уже покинул команду, сообщает iSport.ua. Пока неизвестно, продолжит ли экс-игрок сборной Украины профессиональную карьеру.

Федецкий может перейти в Волынь

Заметим, Артем Федецкий баллотируется в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах 21 июля от партии Слуга Народа.

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Напомним, Федецкий впервые перешел в Карпаты в 2009 году, а в 2017-м вернулся во львовский клуб из немецкого Дармштадта. Всего за "львов" правый защитник провел 137 матчей.

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Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Трансферы Артем Федецкий Артем Федецкий
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