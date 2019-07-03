Федецкий покинул Карпаты, – СМИ

Мир — 09:18 3039
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Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка
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Бразилия – Аргентина: анонс матча 1/2 финала Копа Америка-2019Мир — 2 июль 924
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"Жена не простила": драматическая история сорванного трансфера Ярмоленко в АПЛ на фоне войны с Россией и стыда СуркисаУкраина — 2 июль 3591
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Малиновский перейдет в Сампдорию на этой неделе, – СМИИталия — 2 июль 989