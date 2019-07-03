Онгла проходит медосмотр в Антверпене – Карпаты могут получить солидную сумму

Хавбек Карпат Мартин Онгла, права на которого принадлежат Гранаде, близок к переходу в бельгийский Антверпен.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, полузащитник Карпат Мартин Онгла действительно близок к переходу в Антверпен. Камерунец сейчас проходит медосмотр в бельгийском клубе.

Хавбек Карпат Онгла близок к переходу в Антверпен

Заметим, что Онгла выступает в Карпатах на условиях аренды, которая рассчитана до конца года, права на футболиста принадлежат Гранаде. При досрочном расторжении арендного договора, "львы" получат компенсацию в размере 300 тысяч евро от испанского клуба.

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Напомним, во второй части прошлого сезона камерунский хавбек сыграл за Карпаты 15 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 2 ассиста.