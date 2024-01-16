Вратарь сборной Камеруна Андре Онана остался разочарован тем, что тренеры не включили его в заявку на вчерашний поединок против Гвинеи.

Онана прибыл в Гану, где проходит КАН-2023, позже, чем ожидалось. Вратарь еще в воскресенье защищал ворота Манчестер Юнайтед, а уже на следующий день должен был играть за Камерун. Из-за плохой погоды его самолет задержали, а Андре опоздал в лагерь национальной команды, и тренеры решили не заявлять его на игру против Гвинеи.

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Это изрядно разозлило Онана, сообщает Daily Mail. "Зачем я тогда летел сюда чартером, если меня даже не собирались выпускать на поле?" – восклицал камерунец уже на стадионе.

Отмечается, что голкипера успокаивал легенда сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф – камеры зафиксировали, как оба о чем-то общались.

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