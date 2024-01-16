Воротар збірної Камеруну Андре Онана залишився розчарований тим, що тренери не включили його до заявки на вчорашній поєдинок проти Гвінеї.

Онана прибув до Гани, де проходить КАН-2023, пізніше, ніж очікувалось. Воротар ще в неділю захищав ворота Манчестер Юнайтед, а вже наступного дня мав грати за Камерун. Через погану погоду його літак затримали, а Андре запізнився до табору національної команди, і тренери вирішили не заявляти його на гру проти Гвінеї.

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Це неабияк розізлило Онана, повідомляє Daily Mail. "Навіщо я тоді летів сюди чартером, якщо мене навіть не збиралися випускати на поле?" – вигукував камерунець вже на стадіоні.

Зазначається, що голкіпера заспокоював легенда збірної Сенегалу Ель-Хаджі Діуф – камери зафіксували, як обидва про щось спілкувались.

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