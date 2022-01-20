"4 года люди говорили за меня, позорно лгали, чтобы причинить мне вред. Я молчал в течение 4-х лет. Была ли это ошибка? Наверное.

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Не думайте, что я выпал из проекта Барселоны. Не говорите о намерениях, которых у меня никогда не было. У меня действующий контракт с клубом, и главный тренер может на меня рассчитывать. Я не сдамся.

Пока мой агент ведет переговоры, а я полностью сконцентрирован на игре в футбол. Несмотря на все, давайте сосредоточимся на победах", – полный текст обращения Усман опубликовал в Instagram.

Напомним, 24-летний француз отказался подписывать новый контракт с Барсой на условиях клуба, за что Дембеле отстранили от команды и ищут ему другое место работы.

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