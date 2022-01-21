Закрывали программу 1/8 финала Кубка Испании две жертвы Реала в Суперкубке. На пути к своему последнему трофею Мадрид сначала одолел Барселону, а затем – Атлетик из Бильбао. Каталонцы к отчетному матчу подошли на фоне скандала с контрактом Усмана Дембеле. Хави до последнего ждал француза, но пришлось смириться с тем, что он больше не сыграет за "сине-гранатовых". Клуб решительно настроен продать его до закрытия зимнего трансферного окна.

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Сегодняшнюю игру гости начали ужасно. Уже на второй минуте забил Атлетик. Альба безответственно сыграл на своем фланге. Нико Уильямс легко убежал от Жорди, вошел в штрафную и прострелил на противоположный край. Там не накрыли Муньяина, который после обработки с правой изысканно закрутил мяч в дальнюю девятку. Воспользовался ошибкой тер Штегена Икер – голкипер далеко вышел из ворот и уже не имел шансов спасти.

После этого Барса взяла мяч под свой фирменный контроль. Но моментов было мало. Хотя даже такое описание можно считать преувеличением. В конце концов, это надоело Торресу. Ферран получил мяч на углу штрафной и решил пробить. Очень правильно решил, следует заметить. Роскошный удар получился у Феррана в дальнюю девятку. Словом, шедеврами обменялись команды. Для испанца, между прочим, это дебютный гол за Барселону.

Локальный успех почему-то успокоил каталонцев. Атлетик повысил темп, и моменты у ворот тер Штегена возникали один за другим. Уильямс не уставал деклассировать Альбу. Совершенно не успевал опытный испанец за своим юным оппонентом. Между тем Нико успевал и сам бить (спас тер Штеген) и партнерам помогать (Муньяин упустил хороший шанс оформить дубль). Барселоне очень повезло уйти на перерыв при ничейном счете. Кроме гола, команда Хави ничего так и не создала, а у собственных ворот позволяла хозяевам поля слишком много.

На старте второго тайма Педри несколько раз перспективно разогнал атаки Барсы. Но куда более опасно было на противоположной части поля. Иньяки Уильямс заменил Сансета и в дуэте с младшим братом принялся расшатывать оборону гостей. Несколько раз получилось очень остро. Не хватало только качественного завершения. Хави отреагировал двойной заменой. Фрэнки де Йонг и Ансу Фати должны были усилить, а вместо этого растворились в игре, которая постепенно становилась все спокойнее.

В конце концов, настойчивость Иньяки Уильямса принесла плоды. Барса оставляла все больше простора в обороне, чем и пользовался форвард. Араухо откровенно проигрывал в скорости. Первый забег удалось остановить нарушением правил. Второй привел к голу. Иньяки догнал мяч у боковой линии и оттуда зарядил в перекладину. Атака вторым темпом завершилась нарушением правил на противоположном фланге. Подача. Защита Барсы действует ужасно. Тер Штеген, казалось, спасает, но Пике, уже лежа, просто наблюдает, как Иньиго Мартинес добивает в сетку.

Считанные минуты отделяли Атлетик от победы, но Барсе хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Спасателем в сумбурной атаке стал Педри. Первую сверхурочную 15-минутку каталонцы начали, имея психологическое преимущество. Очень быстро это изменилось. Вынужденная замена Ансу Фати – совсем не то, что хотелось бы видеть в этот вечер. А перед самым мини-перерывом Альба в очередной раз проиграл дуэль Уильямсу-младшему. Защитник уже в падении блокировал прострел Нико. Арбитру понадобился видеоповтор, чтобы заметить там игру рукой. Пенальти. Муньяин невозмутимо реализовал наказание.

Последние минуты – иллюстрация всего матча в миниатюре. Хозяева доминируют, а Барселона отчаянно ищет пути спасения. Ферран даже сравнял счет в третий раз, но офсайд был очевиден. Подопечные Марселино больше не ошибались и довели дело до вполне заслуженной победы. Атлетик стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию турнира пробились Реал Мадрид, Валенсия, Райо Вальекано, Кадис, Мальорка, Реал Сосьедад и Бетис.

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