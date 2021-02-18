"Он все еще любит Мадрид. У него нет проблем с Реалом, это замечательный клуб. Вернуться не стало бы проблемой для Бейла. Они просто должны решить, нужен ли он им, сможет ли Гарет играть за Реал и так далее.

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Думаю, вы должны спросить у господина Зидана, нужен ли Бейл ему. Я так не думаю. У них хорошие отношения, проблем нет. Проблему создают журналисты, но ее нет. Мы ожидали, что Бейл сыграет больше, но все пошло не так хорошо", – рассказал Барнетт в комментарии Goal.

Добавим, что контракт валлийца с Реалом рассчитан до лета 2022 года, текущая цена за Transfermarkt – 20 млн евро.

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