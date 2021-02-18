"Він все ще любить Мадрид. У нього немає проблем з Реалом, це чудовий клуб. Повернутися не стало би проблемою для Бейла. Вони просто повинні вирішити, чи потрібен він їм, чи зможе Гарет грати за Реал і так далі.

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Думаю, ви повинні запитати у пана Зідана, чи потрібен Бейл йому. Я так не думаю. У них хороші стосунки, проблем немає. Проблему створюють журналісти, але її немає. Ми очікували, що Бейл зіграє більше, але все пішло не так добре", – розповів Барнетт у коментарі Goal.

Додамо, що контракт валлійця з Реалом розрахований до літа 2022 року, поточна ціна за Transfermarkt – 20 млн євро.

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