"Не жалею ли, что пришлось расстаться? Ни о чем не жалею. Я провел в этой команде отличное время, получил определенный опыт. Чем смог, тем помог. Сейчас наши пути разошлись – такова футбольная судьба. Покинул Металлист 1925 на правах свободного агента? Да, у меня закончился контракт.

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Клуб предлагал продлить соглашение, а я, в свою очередь, объяснил, что имею другие более выгодные с финансовой точки зрения варианты продолжения карьеры. Все игроки понимают, что футбольный век короткий, и нужно зарабатывать, пока есть такая возможность. Руководители клубов это тоже понимают.

Металлист 1925 года понимает, что на сегодняшний день он не может предоставить мне такую зарплату, которую обещают другие клубы. Поэтому решили на этом разойтись", – поделился Батюшин в интервью Fanday.

Добавим, что хавбек присоединился к Металлисту 1925 прошлым летом и забил первый гол клуба в УПЛ. В общей сложности, он сыграл в 15 матчах, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.

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