"Илкай очень полезен для нас. Недавно он переломил ситуацию в трудный момент. Он определяет характер команды, это всегда хорошо.

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Он упал к нам с небес. Здесь оценивается все, но у него очень хорошая статистика", – цитирует тренера каталонцев Sport.es.

Напомним, что Илкай Гюндоган в матче против Лас-Пальмаса забил победный гол с пенальти и принес своей команде три очка.

Сейчас Барселона находится на третьем месте с 41 баллом. От Жироны и Реала "блаугранас" отстает на семь очков.

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