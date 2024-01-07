"Он упал к нам с небес": Хави расхвалил звезду Барселоны, спасшего от поражения с Лас-Пальмасом
Главный тренер Барселоны Хави назвал Илкая Гюндогана важным игроком для каталонцев.
"Илкай очень полезен для нас. Недавно он переломил ситуацию в трудный момент. Он определяет характер команды, это всегда хорошо.
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Он упал к нам с небес. Здесь оценивается все, но у него очень хорошая статистика", – цитирует тренера каталонцев Sport.es.
Напомним, что Илкай Гюндоган в матче против Лас-Пальмаса забил победный гол с пенальти и принес своей команде три очка.
Сейчас Барселона находится на третьем месте с 41 баллом. От Жироны и Реала "блаугранас" отстает на семь очков.
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