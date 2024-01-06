Бавария определила Араухо главным кандидатом на усиление обороны. Мюнхенцы подготовили 70 миллионов евро на трансфер и готовы заплатить даже больше, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Барселона не хочет терять наиболее стабильного защитника и одного из капитанов команды. Рональда не отпустят даже за 80 млн. Контракт уругвайца рассчитан до лета 2026 года.

Бавария видит в Араухо решение всех проблем. Его в Мюнхене называют "Кейном для защиты". Сейчас в центре обороны Баварии конкурируют де Лигт, Упамекано и Ким.