"Честно говоря, я сам их впервые в таком статусе видел. Они такие же, как всегда. Немного расслабленные, не в работе. Нормальные, адекватные. Они тоже люди.

Попов признался, почему сорвался его переход в чемпионат Франции

Я очень рад, что они пришли, нашли время. Это дорогого стоит. Я проявил со своей стороны уважение, они проявили уважение. Было очень приятно, если честно.

Что подарили? Григорий Михайлович очень хороший тост сказал. Я так кайфанул от него... Своими словами он сам все написал. Такие слова, прямо все в точку, все четко. И это он не взял из Интернета, а сам сочинил. Человек готовился, для него это было важно. И это самый большой подарок от них. Приятный, памятный. Он у меня в кожаной папке в сейфе лежит", – рассказал Попов в эфире YouTube-канала pressing.

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