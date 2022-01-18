"Щиро кажучи, я сам їх уперше в такому статусі бачив. Вони такі ж, як завжди. Трохи розслаблені, не в роботі. Нормальні, адекватні. Вони теж люди.

Попов зізнався, чому зірвався його перехід у чемпіонат Франції

Я дуже радий, що вони прийшли, знайшли час. Це дорогого варте. Я проявив зі свого боку повагу, вони виявили повагу. Було дуже приємно, якщо чесно.

Що подарували? Григорій Михайлович дуже гарний тост сказав. Я так кайфонув від нього... Своїми словами, він сам все написав. Такі слова, прямо все в десятку, все чітко. І це він не взяв із інтернету, а сам склав. Людина готувалася, для неї це було важливо. І це найбільший подарунок від них. Приємний, пам'ятний. Він у мене в шкіряній теці у сейфі лежить", – розповів Попов в ефірі YouTube-каналу pressing.

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