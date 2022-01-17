"Если бы не было всех этих подножек, то, может быть, был бы где-то наравне с Миколенком. Травмы постоянно сбивают, поэтому мне нужно еще здесь оставаться. Миколенко наиграл много матчей и за клуб, и за сборную. Он почувствовал уровень.

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У меня было предложение, но я получил травму. И все закончилось. Это был топ-чемпионат. Франция, хорошая команда. Мне показали официальную бумагу уже после травмы. Что я сделаю? Так сложилось. Возможно, если бы все было хорошо, то переехал бы", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing.

Напомним, в текущем сезоне Денис сыграл лишь в одном матче, в котором травмировал переднюю крестообразную связку и вылетел на полгода. Из-за восстановления игрок не смог улететь с Динамо на сбор в Испанию.

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