"Я знаю, что Сульшер упорно доверяет Фреду, но я этого не понимаю. Не знаю, как они собираются выигрывать титулы с таким полузащитником.

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В матче с Ливерпулем Фред в который раз сыграл лениво и небрежно. Он не умеет играть под давлением и делает детские ошибки. Манчестер Юнайтед прибавил именно после замены Фреда", – цитирует Кина Metro.

Напомним, что три года назад бразилец перешел из Шахтера в Манчестер Юнайтед за 60 млн евро.

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