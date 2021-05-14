Поединок между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем должен был состояться ещё в начале мая, однако тогда болельщики "красных дьяволов" сорвали игру, прорвавшись на Олд Траффорд и протестуя против владельцев клуба. Сегодня в Манчестере также были акции – местные фаны собрались вокруг стадиона и остановили автобус мерсисайдцев, но в дело вмешалась полиция. Правоохранители даже запустили вертолёт над "Театром мечты", следя за бунтом. Второго переноса организаторы допустить не могли.

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Вследствие всей этой истории манкунианцы попали в жёсткий график – за пять дней они должны были провести три матча АПЛ. Уле-Гуннера Сульшер обратился к широкой ротации, выставив резервистов на поединок с Лестером ради боевого состава в Ливерпуль. Впрочем, сегодня на банке пришлось оставить Де Хеа и Гринвуда, а Магуайром решили не рисковать после травмы. У мерсисайдцев же в глаза бросалась ослабленная линия обороны (Филлипс-Уильямс) и отсутствие Мане в старте.

Манчестер Юнайтед здорово начал поединок, накрыв гостей высоким прессингом и подняв темп игры. Уже на 6-й минуте это могло вылиться во взятие ворот: Трент не увидел вариантов выхода для продвижения и отдал передачу на Алиссона, а тот неожиданно выкатил мяч прямо в ноги Кавани – Эдинсон, однако, с линии штрафной пробил мимо пустых ворот! Впрочем, всего за четыре минуты голкиперу пришлось вынимать мяч из сетки.

Все началось с диагонали Погба на Рашфорда и проникающей передачи Маркуса на правый край штрафной – Ван Биссака оттуда сбросил мяч под себя, а Бруну Фернандеш, подхватив сферу, решил закрутить её внешней стороной стопы. "Круглый" явно летел под дальнюю штангу, однако Филлипс в попытке перехвата срезал его в собственные ворота. 1:0!

Впрочем, развить успех манкунианцам не удалось. Ливерпуль довольно быстро выровнял ход встречи, хотя в течение 15 минут после гола Фернандеша моментов не возникало – были только хорошие подходы к штрафной. Один из них на 26-й минуте привёл к угловому, после подачи с которого Уильямс пробивал с правой – хозяева накрыли удар! На отскок прилетели Байи и Филлипс – и защитник МЮ сбил Нэта в штрафной! Энтони Тейлор сразу же назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора отменил решение. Эрик сначала сыграл в мяч.

Манкунианцы на 31-й огрызнулись подачей с замыканием Погба в дальний угол, но Полю немного не хватало точности. У Ливерпуля же с точностью дела шли прекрасно: так, на 33-й минуте Жота получил передачу на границу штрафной и вторым касанием выстрелил под перекладину (Хендерсон парировал), а на 34-й Диогу уже праздновал красивое взятие ворот!

Помог ему в этом автор автогола: после выбитого углового случился заблокированный удар и отскок, который в штрафной подхватил Филлипс – Натаниэль сместился вправо и пробил с полуоборота в дальний угол, а Жота, оказавшись на траектории мяча, пяткой подправил сферу в ворота. 1:1!

В последней трети первого тайма матч шёл ровно. Команды отвечали атакой на атаку, но более конкретно выглядели хозяева. В частности, на 41-й минуте Погба ворвался на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Ещё через три минуты Поль пробил с дистанции в защитника, а Бруну Фернандеш пытался сыграть на добивании – Алькантара не дал ему нанести удар!

Ливерпуль таких моментов не имел, но перед самым свистком на перерыв именно гости забили второй гол! Мерсисайдцы заработали штрафной на правом фланге, Трент подал на дальнюю штангу, а Фирмино замкнул головой в девятку – 1:2!

После перерыва Ливерпуль начал столь агрессивно прессинговать, что уже через минуту после возобновления игры оборона хозяев развалилась. Манкунианцы в одном эпизоде ​​трижды теряли мяч, что в итоге вылилось в мощный удар Трента с правого края штрафной. Хендерсон парировал его, но на добивании оказался Фирмино. 1:3! Казалось, что это конец для "дьяволов".

В последующие 20 минут подопечные Юргена Клоппа уверенно душили атаки МЮ в зародыше, быстро возвращая мяч под свой контроль и раскатывая опасные атаки. Две из них могли привести к разгрому: так, на 59-й минуте Жота обыгрался с Салахом и Фирмино, ворвался в штрафную и пробил метров с восьми в штангу – на 62-й же Ливерпуль отобрал мяч на чужой трети и провёл контратаку с ударом Трента. Фулбек стрелял с близкой дистанции, однако Хендерсон спас "красных дьяволов".

Ничто не предвещало проблем для гостей, однако Манчестер Юнайтед не сдавался, упорно ища каналы для продвижения атак. На 68-й минуте команда таки нашла лазейку: Кавани протащил мяч по левому полуфлангу и разрезал оборону пасом на ход Рашфорду в штрафную – Маркус принял его и уверенно пробил мимо Алиссона. 2:3!

Ещё через две минуты хозяева могли сравнять, однако Гринвуд, приняв передачу от Кавани, умудрился не забить с пяти метров – первый удар с линии ворот вынес Филлипс, а добивание накрыл Уильямс. Ливерпуль сразу же огрызнулся рывком Трента с дальним выстрелом Трента, но мяч просвистел над перекладиной.

Встревоженный Юрген Клопп на 74-й минуте провёл двойную замену, вместо Жоты и Вейналдума бросив в бой Джонса и Мане. Уже на 75-й это решение могло принести мерсисайдцам успех – Мане после классного заброса от Трента избежал офсайда и вылетел на свидание с Хендерсоном, однако немного отпустил от себя мяч, позволив Дину выбить его. МЮ сразу же ответил вбеганием Рашфорда на левый край штрафной и ударом с острого угла, но сфера лишь облизала внешнюю сторону сетки. Через минуту Бруну Фернандеш пробил с дистанции, однако получилось высоковато.

В эндшпиле встречи игра как-то успокоилась. Футболисты сбавили скорости и пытались играть от длинных передач под рывки, однако моментов не возникало вообще. Сложилось впечатление, что команды играют вничью, которая всех устраивает, но счёт устраивал только Ливерпуль. У МЮ банально ничего не получалось. В конце концов, за эту пассивность прилетело наказание на 90-й минуте, когда Салах подхватил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. 2:4! Это был победный гол.

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