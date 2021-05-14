Манкунианцы повели в счете на 10-й минуте, когда Бруну Фернандеш с рикошетом от Филлипса пробил Алиссона. Мерсисайдцы, однако, забили дважды еще до перерыва. Диогу Жота элегантно воспользовался пасом того же Филлипса. В свою очередь Роберто Фирмино головой замкнул навес Александер-Арнольда со штрафного.

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Во второй половине ситуация повторилась – МЮ оформил один гол, а Ливерпуль забил еще дважды. На 47-й минуте хаос в обороне Юнайтед привел к результативному добиванию Фирмино. После этого Маркус Рашфорд реализовал выход на свидание с Алиссоном после классной передачи Кавани. Но на 90-й Мохамед Салах реализовал свой "буллит" в быстрой контратаке гостей.

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