"Он становится все лучше и лучше, он увереннее. Два гола Хаверца, два очень важных, потому что один принес нам победу, и против Ланса он открыл счет.

Зинченко и доминирование Манчестеров – сборная луны АПЛ от WhoScored

Его общий вклад снова был очень, очень существенным", – цитирует Артету Фабрицио Романо.

Напомним, что Хаверц перебрался в Арсенал летом текущего года из Челси. В общем немец сыграл за "канониров" в 21 матче, забив три мяча. В последних двух встречах Кай отмечался голом.

Арсенал впервые за 6 лет вышел в плей-офф ЛЧ, уничтожив Ланс – "канониры" забили 6 голов, Зинченко провел хороший тайм