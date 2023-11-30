"Он становится увереннее": Артета отметил прогресс новичка Арсенала, который в двух матчах подряд забивает
22:46 - Читати українською
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение по поводу полузащитника Кая Хаверца.
"Он становится все лучше и лучше, он увереннее. Два гола Хаверца, два очень важных, потому что один принес нам победу, и против Ланса он открыл счет.
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Его общий вклад снова был очень, очень существенным", – цитирует Артету Фабрицио Романо.
Напомним, что Хаверц перебрался в Арсенал летом текущего года из Челси. В общем немец сыграл за "канониров" в 21 матче, забив три мяча. В последних двух встречах Кай отмечался голом.
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