"Він стає все кращим і кращим, він впевненіший. Два голи Хаверца, два дуже важливі, тому що один приніс нам перемогу, і проти Ланса він відкрив рахунок.

Зінченко та домінування Манчестерів – збірна місяця АПЛ від WhoScored

Його загальний внесок знову був дуже, дуже суттєвим", – цитує Артету Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Хаверц перебрався в Арсенал влітку поточного року з Челсі. Загалом німець зіграв за "канонірів" у 21 матчі, забивши три м'ячі. В останніх двох зустрічах Кай відзначався голом.

Арсенал вперше за 6 років вийшов у плей-офф ЛЧ, знищивши Ланс – "каноніри" забили 6 голів, Зінченко провів хороший тайм