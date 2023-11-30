"Він стає впевненішим": Артета відзначив прогрес новачка Арсенала, який двох матчах поспіль забиває
22:45 - Читать на русском
Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловив свою думку щодо півзахисника Кая Хаверца.
"Він стає все кращим і кращим, він впевненіший. Два голи Хаверца, два дуже важливі, тому що один приніс нам перемогу, і проти Ланса він відкрив рахунок.
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Його загальний внесок знову був дуже, дуже суттєвим", – цитує Артету Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що Хаверц перебрався в Арсенал влітку поточного року з Челсі. Загалом німець зіграв за "канонірів" у 21 матчі, забивши три м'ячі. В останніх двох зустрічах Кай відзначався голом.
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