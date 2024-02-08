"Миколенко – класс. Мы сидим рядом друг с другом в раздевалке в дни матчей – как дома, так и на выезде. Он замечательный. Он мне очень нравится, и мы хорошо ладим. Мы хорошо общаемся.

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Сейчас он хорошо владеет английским, он больше говорит и вовлечен в процесс, что также очень хорошо. Он – топ-человек, и вы видите его уровень как игрока. Он очень хорошо играет в этом сезоне.

Его игра в защите великолепна: блокировка, отборы, игра один в один. Также он был эффективным и впереди. Он влияет на игру на обеих половинах. Я думаю, что мы начинаем строить хорошее партнерство и взаимопонимание друг с другом.

Ты имеешь такое взаимопонимание, только когда играешь с кем-то постоянно. Вы узнаете больше друг о друге без слов, это становится естественным. Мы это сейчас понимаем. Мы знаем, как каждому из нас нравится работать и как мы можем помочь друг другу. С ним играть великолепно", – цитирует Макнилла официальный сайт Эвертона.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за "ирисок" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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